BeA Turismo em parceira com a PlinDigital realizam o inédito projeto “ Diário de Marrocos”

A Plin Digital em parceira com a BeA Turismo está realizando um projeto de turismo inédito no mercado. Desde o dia 2 de novembro realiza-se um roteiro exclusivo pelo Marrocos que terá a duração de 13 dias. A diretora da BeA Turismo, Beatriz Petek, depois de muitas experiências no país montou um roteiro fantástico para um grupo especial neste inesquecível passeio.

Ao longo da viagem a diretora da Plindigital Mariana juntamente com a jornalista Maria Eduarda mostrarão através de matérias, vídeos e fotos um diário com os principais roteiros e acontecimentos da viagem. Este conteúdo será distribuído através dos canais digitais da agência: Instagram e um blog (blog.beaturismo.com)criado exclusivamente para postar os conteúdos mais densos. O objetivo é mostrae a rica cultura do Marrocos e seus personagens reais, trazendo uma visão histórica e cultural sobre toda a riqueza deste bravo povo. Vídeos mostrando estes personagens e a cultura local será um dos pontos fortes do material, mostrando neste roteiro uma visão mais próxima do dia a dia do cidadão comum.

Conforme relata Beatriz, a ideia é mostrar que todas as pessoas, independente de faixa etária podem viajar e conhecer diversos lugares no mundo, por isso o público-alvo do blog é a terceira idade, enquanto no Instagram, o foco são pessoas mais jovens.