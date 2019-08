Bebê de seis meses morre sufocado no Espírito Santo

Um bebê de aproximadamente seis meses morreu na madrugada desta segunda-feira (19), em Guaçuí, no Espírito Santo. Ele foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, mas faleceu a caminho da unidade. As informações são do portal RedeTV!.

Segundo o Corpo de Bombeiros local, a criança dormia na mesma cama que os pais. No meio da noite o pai teria rolado por cima do filho, o que teria o sufocado.

A corporação foi acionada pela mãe da criança. Os pais estavam transtornados e bem afetados com o ocorrido. A polícia investigará o caso.

