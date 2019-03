Bebê recém-nascida é enterrada viva pela mãe no Ceará

Uma criança recém-nascida foi enterrada com vida pela própria mãe no litoral do Ceará. A Secretaria de Segurança do estado afirmou que a mãe da menina, Raimunda Nonata Laurindo da Silveira, de 24 anos, logo após dar à luz, colocou a criança em uma cova rasa e deixou lá. Ainda segundo a polícia, a mãe da criança ocultou a gravidez da família e, ao completar nove meses, Raimunda entrou em trabalho de parto após ingerir um chá com propriedades abortivas.

Ao notar que Raimunda chegou em casa sangrando, o irmão da autora do crime, que já suspeitava que ela esperava um bebê, foi até um terreno baldio e encontrou o corpo da menina, parcialmente devorado por animais. Ela foi encaminhada para a Delegacia Municipal de Jericoacoara e confessou o crime, dizendo que agiu de forma premeditada.

O corpo da recém-nascida foi levado o para o Núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará, que atestou que a bebê morreu por asfixia.

