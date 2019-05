Bebidas alcoólicas no frio? Entenda como elas podem agir no organismo

Com a chegada das baixas temperaturas, há quem prefira um vinho, em vez de cerveja. E, para quem faz dieta, mas não abre mão das bebidas alcoólicas, é preciso tomar cuidado, pois várias bebidas possuem um alto nível de calorias.

Por mais que possa não parecer, o vinho é uma escolha melhor que o suco de uva, pois possui menor quantidade de açúcar, conforme especialistas. Além disso, essa bebida alcoólica também é rica em uma propriedade chamada resveratrol, que pode ajudar a diminuir os níveis do colesterol HDL, que quando acima do normal causa obstrução dos vasos sanguíneos.

Outra dica para os amantes das bebidas que possuem álcool é começar bebendo muita água para manter-se hidratado e a ingestão do álcool ser em menor quantidade. Já para as outras bebidas com propriedades alcoólicas, mesmo no inverno, é indicado a utilização de gelo nas concentrações de caipirinha, uísque, mojito e rum, com o mesmo objetivo.

Para aqueles que decidiram abolir o álcool, a pedida é priorizar bebidas como água com limão, que têm suas propriedades de vitamina C. Elas exercem um bom funcionamento do nosso organismo, tendo ação diurética e regularizando o sistema imunológico.

