A ingestão de bebidas muito quentes aumenta o risco de câncer na boca, língua e esôfago

“O alimento quente, mesmo tendo tolerância, é um fator agressor. Ele pode levar eventualmente até a doenças mais sérias, como câncer de cavidade oral ou de língua”, explica o otorrinolaringologista Ali Mahmoud. O câncer de boca e de língua é mais comum em lugares onde as pessoas tomam bebidas quente, como na Região Sul do Brasil.

Para minimizar os riscos, o Inca (Instituto Nacional do Câncer) orienta as pessoas a consumirem bebidas com temperatura inferior a 60ºC. Para chegar nessa temperatura, desligue o fogo quando iniciar a formação de bolhas gasosas no fundo da panela ou chaleira e espere cinco minutos antes de colocá-la na garrafa térmica ou consumir a bebida.

Como a temperatura afeta a saúde

Quem nunca ouviu que quem está com dor de garganta não pode beber gelado? Mas isso é verdade? “É melhor evitar a bebida gelada. Quando a garganta está inflamada, as defesas do organismo estão trabalhando para tratar essa inflamação”, explica a consultora e pediatra Ana Escobar.

Também é mito que as bebidas quentes aliviam a dor de garganta. O calor faz uma vasodilatação e pode diminuir a inflamação, mas nem sempre isso acontece. “É sempre melhor consumir bebidas em temperatura ambiente, nem muito quentes e nem muito frias”.

Quem tem estomatite deve optar por bebida em temperatura ambiente, nem quente e nem gelada. “A estomatite são lesões na mucosa da boca causadas, em geral, por vírus. Essas lesões deixam as terminações nervosas mais expostas e bebidas muito geladas ou quentes podem causar dor”, alerta a pediatra.

E você sabe qual a relação do sorvete com operação na garganta? O sorvete faz parte da recuperação da retirada das amígdalas, por exemplo. Como o local fica inflamado, inchado e dolorido, o sorvete ou o gelo são um excelente anti-inflamatório e analgésico. Eles aliviam a dor e diminuem a inflamação.