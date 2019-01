Bella Hub realiza workshop para quem quer ser modelo

Stefani Kayser brilhou no Japão e Coréia. Amanda Klaffke já estampou a Vogue Itália. Daniel Stentzler é considerado, pelo respeitado portal do segmento Models.com, uma revelação do mundo fashion. Gabi Henrich é um dos rostos mais requisitados do mercado publicitário atual. O que estes modelos gaúchos têm em comum? Foram descobertos pela *Bella Hub*, agência de

talentos. De 28 a 31 de janeiro, no Centro de Eventos do BarraShopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300), a Bella Hub organiza um workshop para quem sonha com a carreira de modelo e artística.

Com aulas na manhã e tarde, os alunos ganharão dicas importantes para obter sucesso nesta profissão tão requisitada e almejada. Ao longo dos quatro dias, os meninos e meninas receberão orientações de passarela, como ser portar diante de uma câmera fotográfica, aprenderão estilos de maquiagem, farão aulas de interpretação para televisão e peças teatrais, técnicas de

desenvoltura e consciência corporal e, ainda, terão dicas sobre mudança de hábitos e alimentação saudável. “*É um workshop completo e bem abranjante para quem sonha com o mundo artístico, seja ele na passarela ou na televisão, como ator ou comerciais”, *afirma Dartagnan Sant´Anna, CEO da produtora.

Podem participar crianças e jovens entre 06 e 21 anos. As inscrições ocorrem até o dia 26 de janeiro. Informações e inscrições pelo telefone 51-3095.3176.

