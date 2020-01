Porto Alegre Bento Gonçalves e Nilo Peçanha terão bloqueio parcial

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

As intervenções que ocorrem das 9h às 16h a partir desta quarta-feira (8), na Bento Gonçalves. Foto: Reprodução/Google Maps

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa bloqueios de uma faixa na avenida Bento Gonçalves, entre as avenidas Cristiano Fischer e Antônio de Carvalho, e de meia pista na avenida Nilo Peçanha, entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida Carlos Gomes, em razão de obras.

As intervenções que ocorrem das 9h às 16h a partir desta quarta-feira (8), na Bento Gonçalves, no sentido Centro-bairro, e na próxima segunda-feira (13), na Nilo Peçanha, no sentido bairro-Centro, serão sinalizadas com as devidas indicações enquanto agentes de fiscalização da EPTC orientam a circulação de veículos para minimizar eventuais impactos no trânsito.

