Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

As peças, em sua maioria, terão cores como marrom, laranja e creme Foto: Reprodução/YouTube

Beyoncé vai lançar uma coleção sem gênero de sua marca Ivy Park, que inclui sapatos, roupas e acessórios. As criações da cantora chegarão às lojas no dia 18 de janeiro por meio da Addidas. As peças, em sua maioria, terão cores como marrom, laranja e creme.

A coleção foi destaque da edição americana da revista “Elle”, que mostra macacões, calças cargo, moletons e shorts de ciclismo. A marca alemã de roupas esportivas anunciou que estava se unindo à cantora em abril para relançar a sua marca Ivy Park. A cantora é parceira da Addidas e da rede britânica Topshop desde 2016.

A grife de Beyoncé já foi acusada de usar trabalhadores em uma situação similar ao da escravidão, no Sri Lanka. De acordo com a reportagem do jornal The Sun, de 2016, os empregados recebem da empresa MAS Holdings, que produz as roupas, pouco mais de 900 rúpias (cerca de R$ 20) por dia.

“Nossa vida é basicamente dormir, trabalhar, dormir e trabalhar”, disse uma das funcionárias ouvidas pelo jornal. “Essa é uma forma de escravidão”, afirmou Jakub Sobik, da Anti-Slavery International, organização que combate o uso de trabalho escravo.

A marca se pronunciou alguns dias depois ao jornal britânico Independent. “Ivy Park tem um rigoroso programa de comércio ético. Estamos orgulhosos de nossos esforços contínuos em termos de inspeções e auditorias de fábrica, e nossas equipes em todo o mundo trabalham em estreita colaboração com nossos fornecedores e suas fábricas para garantir a conformidade.”

