Bienal do Mercosul desenvolve atividade preparatória para a mostra, discutindo o universo feminino durante toda esta terça-feira (06), na programação da Feira do Livro

O presidente da Fundação Bienal do Mercosul, o médico e oncologista Gilberto Schwartsmann vem imprimindo seu estilo ao evento. Um deles, está em antecipar as pautas e discussões que permeiam a Bienal, para que o público possa, desde já, “saborear a mostra”, como ele mesmo define. Com este objetivo, a manhã desta terça-feira (6) marcou o início de um debate, que se estende durante todo o dia, inserido na programação da Feira do Livro, sobre o universo feminino.

Segundo ele, dois temas que afetam as populações mais vulneráveis no cenário brasileiro dizem respeito ao negro e às mulheres. Por isso a escolha do tema este ano, já que no ano passado, origens culturais, passando pela presença do negro na nossa sociedade e a miscigenação racial foram amplamente debatidos na Bienal. “Agora, é justo debatermos o universo feminino”.

O evento ganha voz com a participação de Andrea Giunta, curadora de arte de grande expressão internacional, professora titular de arte na Universidade de Buenos Aires e professora em várias universidades nos Estados Unidos, França e Alemanha. Ela se destaca por ser uma das maiores autoridades mundiais em arte contemporânea e dedicada ao estudo da presença do feminino na arte ao longo da história. “Debater questões legais, jurídicas, artísticas, de representação do universo feminino é a proposta”, aponta ela, salientando ainda que a Pinacoteca Nacional, em São Paulo, está expondo uma mostra sobre Mulheres Radicias, cujo embrião teve origem em uma pesquisa envolvendo a mulher em várias frentes. “A transformação desta temática hoje é muito grande e a Bienal foi pesquisar tudo isso para o público do RS e de Porto Alegre”.

Andrea Giunta diz que o evento é inédito, pela temática, atual e política. “Queremos compartilhar esta ideia”. O propósito, como aponta a curadora, partiu de uma pesquisa sobre os problemas relacionados ao tema. “Queremos explorar esta temática e convidar o público para participar”.

O debate acontece na sede do Clube do Comércio, na Praça da Alfândega e conta com as participações de Igor Simões, Maria Berenice Dias, Gloria Crystal, Roberta Barros, Claudia Paim, Rosana Paulino e Julia Franz. (Clarisse Ledur)

