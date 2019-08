Incentivar a leitura para melhorar a qualidade de vida no Brasil é o objetivo da 19ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, a Bienal Rio, aberta nesta sexta-feira (30) no Riocentro, na Barra da Tijuca. Um painel de 210 m² com personagens de Mauricio de Sousa prestou homenagem aos 60 anos de profissão do cartunista e escritor, membro da Academia Paulista de Letras.