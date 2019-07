Bier Park oferece atendimento para surdos

O Bier Park, parque temático dedicado à cultura cervejeira do Rasen Platz, conta agora com atendimento para grupos de surdos. O serviço é oferecido mediante agendamento – para no mínimo dez pessoas – e proporciona a oportunidade de fazer a visita guiada e conhecer a história da cerveja, no parque mais tecnológico de Gramado, sem perder nenhuma explicação.

A iniciativa é inédita na região e já foi, inclusive, colocada em prática. Recentemente o Bier Park recepcionou um grupo de sete pessoas que foram atendidos por uma intérprete de sinais, exclusivamente contratada para traduzir a orientação dos monitores do parque e também as explicações dadas pelos personagens mecatrônicos.

Os visitantes fizeram o tour completo e, após a tradicional degustação de cervejas no encerramento da visita, receberam cada um o título de Mestre Cervejeiro. Trata-se de um exclusivo certificado conferido pela família Rasen Platz por visitar o Bier Park e aprimorar os conhecimentos sobre a história da cerveja, ingredientes, produção, estilos e também por esvaziar todos os canecos de chope solicitados.

Bier Park

Funcionamento: diariamente das: 10h às 22h. Local: Madre Verônica, 50. Mais conhecida como Rua Coberta.

Ingresso: Adulto com degustação de chopp pilsen 300 ml = R$ 50,00

Adulto com degustação premium (7 estilos de chopp) = R$ 70,00

Estudante (+18) com degustação de chopp pilsen 300 ml = R$ 40,00

Estudante (+18) com degustação premium (7 estilos de chopp) = R$ 60,00

Sênior com degustação de chopp pilsen 300 ml = R$ 40,00

Sênior com degustação premium (7 estilos de chopp) = R$ 60,00

De 08 a 17 anos = R$ 25,00

De 0 a 07 anos = Isento

Deixe seu comentário: