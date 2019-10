A prefeitura de Porto Alegre contratou empresa contábil para fazer uma auditoria no processo de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo, adotado em 2006. O Diário Oficial do município publicou a informação nessa terça-feira. “Serão executados trabalhos de análise, revisão, relatórios e pareceres sobre o serviço, a fim dar maior transparência ao sistema”, justificou a administração municipal.