Biólogos encontram mangueira dentro de golfinho nos EUA

Um golfinho morto foi encontrado nas areais de uma praia da Flórida, nos Estados Unidos, e chamou a atenção dos banhistas. Quando os agentes do Instituto de Vida Selvagem e Pesca foram acionados, eles realizaram uma necropsia para descobrir a causa da morte do animal. O resultado chocou os biólogos locais: no esôfago do golfinho foi encontrada uma mangueira de banho com cerca de 60 cm.

Nas redes sociais, o Instituto compartilhou as imagens e fez um alerta à população. “Este é o segundo golfinho encalhado em menos de um mês nesta região por ter ingerido algum tipo de objeto plástico. Por isso, lembramos novamente da importância de olhar atentamente para os nossos hábitos. Suas ações podem fazer a diferença: proteja e descarte adequadamente o lixo, participem da limpezas das praias e compartilhe informações sobre como reduzir os detritos marinhos com outras pessoas”, dizia um trecho do texto que acompanhava as fotos.

Last week, FWC biologists from our southwest field lab necropsied a 7 ft male dolphin that was recovered from Fort Myers… Publicado por FWC Fish and Wildlife Research Institute em Sexta-feira, 17 de maio de 2019

