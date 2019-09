Blanc Hospital completa um ano de atividade em Porto Alegre com novos investimentos em tecnologia e inauguração de primeiro centro de especialidade

Há um ano a cidade de Porto Alegre ganhava um novo hospital especializado em cirurgias. O Blanc Hospital, localizado no bairro Santana, já conquistou a credibilidade de oferecer aos médicos, pacientes, familiares e colaboradores uma experiência diferenciada. Além de aumentar a capacidade de atendimento em saúde na capital, com mais de 8 mil cirurgias realizadas em 15 especialidades médicas, o Blanc apresentou recentemente ao seu corpo de especialistas uma importante novidade na esfera da tecnologia e segurança.

Liderada pelos sócios Charles Berres, Luis Felipe Ducati e Rodrigo Wobeto, o hospital investiu mais de R$ 1 milhão para a implementação do Centro de Materiais e Esterilização, o CME. No local é concentrada toda a limpeza, organização e inspeção do instrumental que será utilizado no hospital. O centro funciona como uma espécie de “linha de produção”. Após ser usado em cirurgia, o instrumental vai ao CME e é depositado em máquinas específicas para serem esterilizados. Feito isso, o material é separado, inspecionado e organizado para ser encaminhado às máquinas de esterilização. Isso é a parte importante na aplicação do protocolo de segurança, que proporciona que em 15 minutos a sala de cirurgia seja higienizada e liberada para o médico.

Segundo Rodrigo Wobeto, sócio e fellow do Instituto Javier de Benito (Barcelona) e da Clínica Daniel Baker (Nova York), esta novidade traz segurança e ganho para todos os envolvidos no processo. “Os riscos ao paciente são objetivamente minimizados, enquanto médico e equipe ganham com a segurança e praticidade da higiene de seu local de trabalho”, explica. Isso tudo faz parte da ampliação do padrão Blanc, que inclui as 15 especialidades médicas (Bucomaxilo facial, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica e Reparadora, Cirurgia Torácica, Dermatologia, Gastroplastia, Ginecologia, Mastologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Proctologia, Urologia e Vascular) à disposição do público, assim como mais de dez opções de convênios.

Novidade: o primeiro centro de especialidade do Blanc

Ainda na esteira da comemoração de um ano, o Blanc Hospital também apresentou ao público seu primeiro centro de especialidade. O Centro Blanc de Dor e Cirurgia Endoscópica de Coluna é focado em procedimentos minimamente invasivos. Esse método reduz o risco de agressão aos tecidos do corpo e aumenta a assertividade no tratamento da doença. Seguindo o padrão Blanc de atendimento, o Centro apresenta todas as características de excelência encontrada nos melhores lugares do mundo, como os mais avançados recursos tecnológicos como microscopia, vídeo e sistemas cirúrgicos percutâneos.

O propósito do centro através das cirurgias minimamente invasivas é alcançar resultados mais qualificados com cada vez menos riscos e ônus para o paciente. Como a dor pós-operatória e o tempo de hospitalização e retorno à rotina de trabalho. O Centro é liderado pelos Doutores Ernani Abreu, formado em cirurgia da coluna no Brasil e Estados Unidos, membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia , Sociedade Brasileira de Coluna, Sociedade Norte Americana de Coluna ,ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia minimamente Invasiva, dedicado desde 1992 a estas técnicas e Fernando Schmidt, neurocirurgião com especialização na Alemanha , Membro da Sociedade Brasileira de Coluna, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia ,Fellow em procedimentos intervencionistas de dor FIPP – WIP, e pós-graduação em cirurgia endoscópica pela USP/Ribeirão Preto.

Segundo Dr. Ernani Abreu, o Centro Blanc de Dor e Cirurgia Endoscópica de Coluna está apto a fazer o tratamento dos três principais grupos de dores na coluna. “Tanto os pacientes que sofrem com a dor nociceptiva, ou seja, aquela que tem derivação de uma lesão contínua nos tecidos, ossos, músculos ou ligamentos, quanto aqueles que padecem de dor neuropática, aquela causada por lesões ou não funcionamento pleno do sistema nervoso central ou periférico, encontrarão aqui o lugar ideal para o tratamento”, analisa.

Conforme Charles Berres, membro titular em Cirurgia Plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e um dos sócios do hospital, o Centro combina em todos os aspectos com o “Conceito Blanc”, que inclui a excelência em todas as etapas do atendimento ao paciente. Para o sócio, essa característica já foi absorvida pelos pacientes.

– O público já percebeu que aqui ele encontra excelência em todas as etapas do atendimento. O novo Centro é mais um passo do Blanc na consolidação de seu perfil junto ao mercado. E mais: é uma nova alternativa que contribui diretamente com o desenvolvimento da saúde do estado do Rio Grande do Sul.

O Centro Blanc de Dor e Cirurgia Endoscópica de Coluna inclui diversas técnicas, como Cirurgia da Hérnia de Disco Lombar por vídeo, cirurgia Percutânea das Hérnias Discais e procedimentos percutâneos. Há à disposição também aos pacientes tratamento de dor e Denervação Facetária com Radiofrequência, Fixação Dinâmica da Coluna Lombar, Artrodese Lombar Minimamente Invasiva, assim como Bloqueios e Infiltrações. Além disso, o Blanc Hospital conta com 13 salas de cirurgia, duas UTIs, 34 leitos de recuperação e médicos intensivistas 24 horas que dá estrutura para a realização de todos os procedimentos a serem realizados pelo Centro.

