Bloomin’Day no Outback enaltece proposta solidária

A 11ª edição do Bloomin’ Day promete espalhar alegria por todo o Brasil. Esse ano, o dia especial que marca a doação do valor líquido da venda da cebola gigante Bloomin’ Onion® acontece em prol do Doutores da Alegria, organização sem fins lucrativos que utiliza a arte do palhaço para acessar o lado saudável de crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e ambientes adversos. Na medicina do palhaço, essa área é conhecida como Besteirologia e verifica se as veias cômicas dos pacientes estão sadias, auxiliando no tratamento tradicional. Em 26 de outubro, todos os restaurantes Outback do Brasil participam dessa animada corrente de solidariedade.

Para contribuir, basta ir a um dos restaurantes Outback do Brasil (http://www.outback.com.br/restaurantes/) e saborear uma cebola Bloomin’Onion®. O valor cooperará com diversas atividades, entre elas o Programa de Formação em Palhaço para Jovens e o aumento do número de horas dedicadas à medicina do palhaço, a chamada besteirologia, nos hospitais já credenciados, possibilitando colaborar com mais pessoas que estão em tratamento. Nas redes sociais será possível apoiar e compartilhar a ação por meio das hashtags #BloominDay e #EspalheSuaAlegria.

“Esse ano, estamos convidando nossos clientes, colaboradores e todas as pessoas que acreditam nessa boa causa para espalharem alegria por todo o país”, diz Paula Castellan, diretora de marketing do Outback Steakhouse. “Os Doutores da Alegria são focados em proporcionar bons momentos às pessoas. É uma instituição que conta com profissionais empenhados em compartilhar alegria todos os dias, assim como nós”, completa.

“É a primeira vez que realizamos essa parceria com o Outback. Vemos muita sinergia entre nossos valores, inclusive na mobilização pela causa da alegria. Esperamos que venham bons resultados para a manutenção de nossos projetos e que mais pessoas possam conhecer a nossa organização”, afirma Luis Vieira da Rocha, diretor presidente da Associação Doutores da Alegria.

