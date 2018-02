BM divulga nota de pesar pela morte de policial morto em serviço

A BM (Brigada Militar) divulgou neste domingo (4) uma nota de pesar pelo falecimento do PM (policial militar) Rodrigo Viegas, do 25 Batalhão de Polícia Militar, em São Leopoldo. Ele foi morto a tiros, na noite de sábado (3), em um mercado no bairro Duque de Caxias, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Segundo informações da Polícia Civil, Rodrigo Viegas, de 33 anos, estava à paisana quando foi alvejado por dois criminosos que desceram de um carro. Outros dois bandidos teriam ficado dentro do veículo. Os assassinos fugiram sem roubar nada. Viegas, natural de Pelotas, na Região Sul do Estado, chegou a ser levado ao Hospital Centenário, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia investiga o crime, que pode tratar-se de execução ou tentativa de assalto. Até o momento, ninguém foi preso.

Colegas de Viegas realizaram homenagens ao PM neste domingo (4). No litoral, agentes da Operação Verão, escreveram o nome do soldado na areia, em frente à guarita dos guarda-vidas, com a indicação de luto.

Confira a nota da BM na íntegra:

“A Brigada Militar comunica, com pesar, o falecimento do policial militar Rodrigo Viegas, do 25 Batalhão de Polícia Militar, em São Leopoldo.

O soldado, de 33 anos e natural de Pelotas, foi morto por indivíduos na noite de sábado (3 de fevereiro), dentro de um estabelecimento comercial. Ele deixa esposa e três filhos.

O velório ocorre a partir da tardinha desse domingo (4 de fevereiro), na capela Memorial Angelus Pax (Duque de Caxias, 406), na cidade de Pelotas.

O sepultamento será realizado na manhã de segunda-feira (5 de fevereiro), a partir das 11h, no Memorial Pelotas Cemitério Parque (avenida Eliseu Maciel, 3003), na cidade de Capão do Leão.”

