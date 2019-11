O principal índice da Bolsa paulista caiu nesta terça (12), em meio a um cenário instável da América Latina que tem afastado investidores e com o mercado global também reagindo a novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 1,51%, aos 106.726,47 pontos. O giro financeiro da sessão somava R$ 17,2 bilhões.