Segundo analistas do mercado financeiro, o adiamento da votação do primeiro turno da reforma da Previdência no Senado é a principal causa do recuo da Bolsa brasileira desta terça-feira (24). O Ibovespa fechou em queda de 0,7%, a 103.875 pontos. O presidente da casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) não seguiu novamente o cronograma. A votação foi remarcada para a próxima terça (1º).

