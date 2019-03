Bolsa fecha em forte alta

O Ibovespa fechou em forte alta nesta quinta-feira (28), com sinais mais apaziguadores do front político servindo como argumento para ajustes após fortes perdas recentes, enquanto a volatilidade tende a continuar elevada no pregão, em meio às expectativas para a pauta econômica no País. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,7%, aos 94.388,94 pontos.

