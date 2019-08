Bolsonaro afirma que trabalhador terá que escolher entre “todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego”

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar, nesta terça-feira (6), que “um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego”. Durante a Cerimônia de Abertura do 29º Congresso da Expofenabrave, em São Paulo, Bolsonaro repetiu a frase dita para o Canal da Leda Nagle, no YouTube, ao comentar o cenário econômico do país.

Para o presidente, “é mais fácil defender empregado, tem mais voz”. Por essa razão, ele afirmou que “defende empregado, patrão, e também os que mais pedem, os que estão desempregados”. No evento, Bolsonaro ainda brincou: “eu não quero ser patrão em um Brasil com esse emaranhado de leis e legislações”, reforçando que irá criar políticas que “facilitem a vida do empresário”.

Também em tom de ironia, Bolsonaro falou sobre a nova medida provisória assinada pelo governo, que possibilita que o empresário possa publicar os balanços de capital aberto a custo zero. “As grandes empresas gastavam com os jornais em média 900 mil reais por ano, vão deixar de gastar isso aí. Eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar essa medida”, finalizou, enquanto ria para a plateia, que aplaudiu.

