Bolsonaro afirma que união entre Executivo e Legislativo é chave para sucesso

O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou que os poderes Executivo e Legislativo devem dar exemplo e construir um país melhor para todos. Para Bolsonaro, a união entre eles é a chave para o sucesso do Brasil. As declarações foram feitas nesta quarta-feira (3), em São Paulo, durante a cerimônia no Comando Militar do Sudeste.

Segundo o presidente, o Executivo e o Legislativo não precisam de pacto assinado no papel. “O pacto que precisamos com o Poder Legislativo e Executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo”, disse. Como resultado, ocorreriam melhorias no país:

“O que podemos fazer com a nossa união é um Brasil melhor para todos.” Bolsonaro destacou que, assim, será possível “chegar ao local dos sonhos de todos nós”.

No discurso, o chefe do Executivo federal ainda disse que o povo brasileiro é mais importante que qualquer instituição nacional e que ele deve lealdade absoluta somente à população. “Não existe orgulho e satisfação maior que chegar à função que tenho no momento. Devo isso a vocês, povo brasileiro, que são muito mais importantes que qualquer instituição nacional. Vocês que conduzem nosso destino. A vocês, povo brasileiro, e somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. Contem comigo, porque eu sei que conto com vocês”, destacou.

