Bolsonaro diz que a reforma administrativa será a “mais suave possível”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reforma administrativa a ser enviada ao Congresso Nacional será a “mais suave possível”. Em uma rápida entrevista na portaria do Palácio da Alvorada na segunda-feira (18), Bolsonaro disse que não daria mais detalhes sobre a proposta.

“Pode ser que entregue amanhã [nesta terça]. Quero dar uma olhada, conversei com o [ministro] Paulo Guedes de novo, quero mandar uma proposta, a mais suave possível, essa que é a ideia. Não vou entrar em detalhes porque depois volto atrás, vão dizer que eu recuei, não é? Que ‘não sei o quê’, bagunçam comigo daí”, declarou o presidente.

O objetivo do governo é reduzir os gastos com o pessoal ativo, que têm crescido acima da inflação. No início deste mês, também em entrevista no Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que a reforma mudará as regras somente para os futuros concursados. “Daqui para frente, tá ok? Daqui para frente não teria estabilidade. Essa é a ideia que tá sendo estudada”, disse o presidente na ocasião.