Bolsonaro diz que está mantida a indicação do filho Eduardo para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (18) que, “por enquanto”, não há alteração na ideia de indicar um dos seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Nesta semana, o presidente e Eduardo sofreram uma derrota no PSL, partido que vive uma crise interna, ao tentarem substituir o líder da legenda na Câmara dos Deputados. A ideia era que Eduardo ocupasse o posto do deputado Delegado Waldir (PSL-GO). No entanto, o grupo ligado ao presidente perdeu a disputa e Waldir se manteve líder.

Bolsonaro foi questionado por jornalistas, ao sair da residência oficial do Palácio da Alvorada na manhã desta sexta, sobre a indicação de Eduardo para a embaixada. “Por enquanto, sem alteração”, respondeu o presidente.

O chefe do Executivo havia acabado de receber o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Jornalistas perguntaram se a reunião tratou de uma eventual ida de Bolsonaro para o partido. O presidente disse que a visita foi de “cortesia”.