Bolsonaro afirma que número de desmatamentos na Amazônia são mentirosos

Durante inauguração da primeira etapa da usina solar flutuante, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os “maus brasileiros” fazem campanha com números mentirosos sobre desmatamento da Amazônia. Esta não é a primeira vez que o presidente faz críticas ao assunto, na semana passada o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, foi exonerado do cargo após rebater comentários do presidente.

Na manhã desta segunda-feira (5), o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, afirmou que pretende indicar um oficial da Aeronáutica para substituição de Galvão. A divulgação deverá ocorrer ainda no início desta semana.

“A Amazônia é um potencial incalculável. Por isso, alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia. E nós temos que vencer isso e mostrar para o mundo, primeiro, que o governo mudou e, depois, que nós temos responsabilidade para mantê-la nossa, sem abrir mão de explorá-la de forma sustentável”, declarou Bolsonaro.

