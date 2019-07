“Bolsonaro é um homem fantástico com uma família maravilhosa”, diz o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu positivamente nesta terça-feira (30) a uma pergunta sobre se gostaria de firmar um acordo comercial com o Brasil, e ainda elogiou o presidente Jair Bolsonaro e sua família. “Bolsonaro é um homem fantástico com uma família maravilhosa”, disse o chefe do Executivo americano. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

“Vamos trabalhar em um acordo de livre-comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial. Eles nos cobram muitas tarifas, mas, fora isso, amamos a relação” com o País, afirmou Trump enquanto atendia a repórteres nos jardins da Casa Branca, antes de embarcar em um helicóptero.

Secretário norte-americano participa de evento no Brasil

O secretário de comércio americano, Wilbur Ross, afirmou nesta terça, durante evento da Amcham (Câmara Americana de Comércio), em São Paulo, que Trump está comprometido em reduzir barreiras entre os dois países e expandir relações econômicas e laços comerciais, especialmente nas áreas de energia, infraestrutura, agricultura e tecnologia. “O presidente Trump está comprometido com uma relação forte e dinâmica com o Brasil”, disse.

Segundo ele, a relação de apoio entre Estados Unidos e Brasil é longa e está “mais forte do que nunca”. Ross afirmou que, além do comércio, o país apoia o Brasil no fortalecimento da democracia na região. E disse ainda que, com o avanço das recentes reformas, os EUA estão “fortemente comprometidos” em apoiar a entrada do Brasil na OCDE.

O exemplo Boeing-Embraer

O secretário afirmou que os americanos precisam costurar mais parcerias estratégicas, de forma a gerar “empregos, prosperidade e paz na região”. Ele apontou que o acordo entre Boeing e Embraer é um bom exemplo de cooperação entre governos e empresas dos dois países.

Ross também destacou que há uma equipe de cerca de 50 pessoas ligadas ao Departamento do Comércio dos EUA trabalhando para facilitar as relações bilaterais, o que torna o Brasil um dos três países com maior rede americana. “Estamos trabalhando de perto com o Brasil e outros países da América Latina”, reforçou, ao dizer que os EUA têm interesse em impulsionar a economia regional. “Há potencial para elevarmos o comércio lateral de mútuo benefício”, disse.

Brasil quer trabalhar por acordo abrangente

O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, disse que o Brasil vai trabalhar para firmar o acordo mais “ambicioso e abrangente” possível com os Estados Unidos.

“A melhor maneira de a gente avançar na agenda comercial com os Estados Unidos é buscar ter um objetivo ambicioso de acordo comercial”, afirmou Troyjo.”Podemos começar as conversações com o Mercosul. Nosso desejo é trabalhar por um acordo abrangente.”

As negociações com os EUA também envolverão temas que podem avançar bilateralmente, sem a necessidade de aval do Mercosul, como facilitação de comércio, redução de barreiras não tarifárias, convergência regulatória, regras de propriedade intelectual, comércio eletrônico, aceitação de certificados de origem digitais e reconhecimento de operadores econômicos autorizados.

