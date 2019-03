Bolsonaro exclui tweets considerados pornográficos

Os tweets polêmicos do presidente Jair Bolsonaro, postados durante o Carnaval deste ano, não estão mais em sua conta oficial no Twitter. As postagens com conteúdo pornográfico foram feitas no início desse mês (5) e ganharam repercussão mundial.

Em uma delas, o presidente compartilhou um vídeo de um bloco de rua em São Paulo, onde dois homens encenavam atos sexuais. Ao postar o vídeo, escreveu: “Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões.”

No outro, o presidente questionava “o que é golden shower?”, em referência à prática que publicara no vídeo do dia anterior.

Advogados representantes dos homens que aparecem nas imagens impetraram ação popular contra a União pedindo a retirada do vídeo das redes sociais do presidente. O processo corre na 1ª Vara Cível Federal de São Paulo. A peça é assinada pelos advogados Marcelo Feller, Jose Carlos Abissamra Filho e Ricardo Amin Abrahão Nacle. A exclusão não foi confirmada como voluntária por parte do presidente e nem o Twitter informou se removeu o conteúdo por conta do grande número de denúncias e da ação jurídica iniciada.

