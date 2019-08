Bolsonaro fará reunião com ministros antes de decidir vetos ao projeto de lei de abuso de autoridade

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) revelou a aliados que pretende se encontrar com os ministros da ala jurídica do governo antes de tomar uma decisão sobre os vetos do projeto de abuso de autoridade. Bolsonaro quer ouvir a opinião do subchefe para Assuntos Jurídicos e ministro da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira, do ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, além do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

A decisão sobre os vetos deve ser tomada até a próxima quarta-feira (4). Bolsonaro fala aos deputados que o visitam que não vai vetar integralmente o projeto, mas que haverá “surpresas”.