No encontro que tiveram em Osaka, na reunião do G20, o presidente Jair Bolsonaro ouviu uma proposta do presidente da França, Emanuel Macron: “Você aceita se reunir comigo e com o Raoni [Metuktire, líder indígena]?”, perguntou o francês a Bolsonaro. “Não”, respondeu de pronto Bolsonaro, explicando que Raoni “não representa o Brasil e sequer representa a comunidade indígena de onde veio”.

