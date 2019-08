O presidente Jair Bolsonaro nomeou o terceiro colocado na lista tríplice para reitor da Universidade Federal do Ceará. A nomeação do professor de Direito e advogado criminalista Cândido Albuquerque, de 62 anos, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de segunda-feira (19). Albuquerque obteve apenas 610 votos (4,61% do total de votantes).

