Bolsonaro pede humildade a Witzel para retomar diálogo

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta sexta-feira (22) que os atritos com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), não devem atrapalhar a relação do governo federal com o estado, mas que Witzel deve procurá-lo. “Da minha parte nenhuma, mas tem que ter a humildade de conversar comigo.”

