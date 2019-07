Bolsonaro prestará contas dos 200 dias de governo, diz Planalto

A gestão do presidente Jair Bolsonaro está para completar 200 dias, já que, esta segunda-feira (1°), marcou os 180 dias de Bolsonaro no poder. Para a data, o governo federal está preparando uma prestação de contas. O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, disse que um balanço mais amplo vai ser apresentado em até 20 dias. Barros também destacou as medidas de reestruturação da administração pública como uma vitória.

“O presidente Bolsonaro, que há pouco, junto com sua equipe de governo, completou 180 dias [de gestão], revela que várias vitórias já foram conquistadas, principalmente com a reestruturação técnica dos ministérios e a desconstrução de órgãos ideologicamente mobilizados”, assinalou, nesta segunda, afirmando que outras conquistas virão.

Perguntado sobre as iniciativas que poderão ser incluídas no balanço dos 200 dias, Rêgo Barros falou em “desconstrução de um passado errático” e citou, de forma genérica, ações para promover mais liberdade econômica, abertura de mercado e desenvolvimento da ciência e tecnologia, além do combate à corrupção.

