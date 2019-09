Bolsonaro quebra o protocolo e desce da tribuna para cumprimentar o público no desfile de 7 de setembro

O presidente Jair Bolsonaro quebrou protocolo e desceu da tribuna durante o desfile de 7 de setembro. Acompanhado pelos ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança), Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Augusto Heleno (Defesa) o presidente caminhou pela Esplanada dos Ministérios. A população aplaudiu e gritou “mito”.

O mestre de cerimônias anunciou no sistema de som que o presidente quebrou um protocolo de mais de 30 anos. O secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, e o empresário Luciano Hang também fizeram a caminhada. Na volta, antes de subir à tribuna, o presidente regeu a banda dos Dragões da Independência. A caminhada durou 12 minutos.

Na abertura do evento, o presidente desfilou em carro aberto junto com o filho Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro. Os dois repetiram a cena da posse presidencial, subiram no Rolls Royce da Presidência da República e fizeram os cumprimentos iniciais aos presentes. Depois, foram para a tribuna de onde o presidente veio a descer mais tarde.

Uma parte do público que comparece ao desfile do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios atendeu ao pedido de Bolsonaro e estava vestida de verde e amarelo. Nas arquibancadas lotadas, onde cabiam 20 mil pessoas, também foi possível ver pessoas vestidas de preto, como parte do movimento que surgiu em reação ao pedido de Bolsonaro. Elas representaram uma parcela reduzida do público. A maior parte das pessoas não esteve nem de amarelo, nem de verde e nem de preto.

Em seu primeiro desfile de Sete de Setembro, Bolsonaro cercou-se de empresários e religiosos que apoiam seu governo e quebrou protocolos para se aproximar da população, numa tentativa de frear a queda em sua popularidade.

Na manhã deste sábado, Bolsonaro chegou em carro aberto, vestiu boné e capacete de forças policiais, brincou com crianças e deixou o camarote para saudar a plateia de simpatizantes que acompanhava as comemorações do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios.

Em Brasília, Bolsonaro chegou no Rolls-Royce presidencial, com a faixa presidencial no peito, e, assim como na posse, estava acompanhado pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), seu filho, e de uma criança de 9 anos – que, com camisa da Seleção Brasileira, foi chamada por Bolsonaro no caminho que percorreu até a tribuna de honra. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e os filhos Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal, e Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), senador, já o aguardavam no local.

Participaram ministros, embaixadores, os empresários Silvio Santos (SBT), Luciano Hang (Havan) e Marcelo de Carvalho (RedeTV) e pastores evangélicos, como Edir Macedo (Universal), dono da Record TV. Antes de chegar ao desfile, Bolsonaro tuitou uma foto ao lado de Silvio e Macedo.

