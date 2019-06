Bom pra cachorro! GNC Cinemas faz sessão exclusiva para pets

Por Anna Dalbem*

A pré-estreia do filme “A Vida Secreta dos Bichos – 2” aconteceu neste sábado (22), mas a sessão teve convidados especiais: bichinhos de estimação! Os donos dos pets levaram seus companheiros para acompanhar a sequência do filme dá seguimento à história do cão Max e de seus amigos, mostrando como são as vidas dos animais quando os donos saem de casa. Após conhecer o irmão Duke e viver aventuras com seus amigos Gigi, Bola de Neve e Chloe, o cãozinho terá de se acostumar novamente com mais um novo integrante na família.

O empresário Jorge Nobre, trouxe seus cães e o da sua amiga para participar da sessão: “a gente aqui em Porto Alegre tem poucos lugares para levar eles, existem alguns restaures que aceitam, alguns bares, mas a iniciativa do cinema é muito mais interessante”, afirma.

Os pets foram recebidos da melhor forma possível: com tapete vermelho! O ambiente da sala de cinema foi adaptado para o conforto dos bichinhos, o chão, por exemplo, foi forrado para caso aconteça algum acidente e as próximas sessões não sejam afetadas, e as luzes da sessão foram alteradas para que não ficasse tão escuro. Além de bebedouros, tapetes higiênicos estavam à disposição na porta da sala e no hall do cinema. Fofo demais!

(Foto: O Sul) (Foto: O Sul) (Foto: O Sul)

Ângela Sossa, gerente de marketing, diz que o Shopping Praia de Belas tem um papel bastante afetivo na vida dos clientes: “com esse movimento dos pets se tornarem cada vez mais parte das famílias, eu acho que é super natural, dentro do papel que a gente tem de ser parceiro e dentro desse novo papel das famílias, fazer esse movimento de integração e abraçar os pets”.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: