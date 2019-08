Bombas assustam cúpula internacional na Tailândia  

Seis bombas caseiras foram detonadas em Bangcoc, nesta sexta-feira (2), onde é realizado o encontro de ministros do Exterior da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O encontro contou com representantes dos Estados Unidos, da China e da União Europeia.

Apesar de ter pouca potência, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas com os atentados. Pela manhã, uma explosão de um artefato caseiro, no centro da capital tailandesa, deixou duas pessoas feridas, e os policiais apontaram como motivo um possível confronto entre grupos de estudantes. Outras duas pessoas ficaram feridas na estação de trem Chong Nonsi, também na área central da capital.

O governo do país afirmou que está investigando as explosões, e pediu para que a população não entre em pânico. Até o momento, nenhum grupo reivindicou aos ataques.

