Bon Jovi, Scorpions e Pink são as atrações que os fãs mais querem ver no Rock in Rio

Não deu para campeão do streaming (Drake), para popstar brasileira no auge (Anitta) ou para os roqueiros mais populares entre os novinhos (Imagine Dragons). A atração que os fãs brasileiros mais querem ver no Rock in Rio 2019 é o Bon Jovi. O evento ocorre de 27 de setembro a 6 de outubro no Parque Olímpico do Rio.

A banda liderada por Jon Bon Jovi foi a mais votada em uma enquete. Esta será a terceira vez deles no evento, após tocarem em 2013 e 2017. Pink, cantora americana que estreia no Brasil, ficou na terceira posição. Logo antes dela veio outra banda veterana, o Scorpions, que esteve na edição de 1985.

Scorpions

Matthias Jabs, do Scorpions, já começou a se preparar para o Dia do Metal do Rock in Rio, marcado para 4 de outubro. O show na mesma noite de Iron Maiden, Helloween, Sepultura, Slayer e Anthrax terá uma homenagem ao Brasil.

O alemão de 63 anos tocará com a mesma guitarra com a qual se apresentou na primeira edição do festival, em 1985. E o instrumento, estampado com bandeiras brasileiras, estará de novo nas mãos do guitarrista do Scorpions.

Ele deu a guitarra ao promotor do show como um presente. “Os fãs pediram para que eu tocasse de novo. O cara ainda tinha a mesma guitarra”, contou Jabs. O “cara” é Roberto Medina, principal produtor do festival.

A guitarra será a mesma, mas a banda vem diferente: com destaque para o novo baterista Mikkey Dee. As baquetadas do ex-membro do Motörhead serão ouvidas em músicas como “Still loving you” e “Rock you like a hurricane”. Além da homenagem, Jabs também fala da fidelidade dos fãs de metal, da inversão de horários com o Iron Maiden e da turnê de despedida que não foi uma despedida.

Lembranças do Rock in Rio 1985

“Foram dois shows no final de janeiro, em nossa primeira vez no Brasil e no Rio. Foi empolgante demais. Lembro dos fãs do lado de fora do nosso hotel, o Copacabana Palace. Eram milhares… Foram 10 dias de loucura, porque todos os artistas tocaram duas vezes cada. Eu me lembro que o público era enorme e não conseguia ver todas as pessoas, porque já era à noite. Claro que me lembro também que a Gibson me fez uma guitarra nas cores do Brasil. E foi um projeto que demorou seis meses. Nosso empresário teve que buscar em Nashville e levar até São Paulo e depois Rio. Eu dei a guitarra ao promotor do show como um presente, simbolizando a maravilha que foram aqueles dias”, disse Matthias Jabs.

