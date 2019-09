O premiê britânico, Boris Johnson, é acusado de envolvimento em um suposto caso de conflito de interesses por causa do relacionamento que manteve quando era prefeito de Londres com uma empresária e ex-modelo. De acordo com o “Sunday Times”, Jennifer Arcuri teria recebido 126 mil libras (cerca de R$ 645 mil) de fundos públicos e se beneficiou de tratamento privilegiado.