13 de dezembro de 2019

O atual primeiro-ministro, Boris Johnson, do Partido Conservador, é apoiador de longa data do brexit.

Boris Johnson foi reconduzido ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido após uma ampla vitória do Partido Conservador nas eleições de quinta-feira (12).

O seu partido conquistou mais de 360 assentos no Parlamento, enquanto o Partido Trabalhista ficou com cerca de 200. No total, são 650 postos. Johnson também manteve seu assento no Parlamento por Uxbridge, subúrbio de Londres, com 25.351 votos.

Com a maioria, os conservadores aumentaram significativamente seu poder, o que deve, inclusive, facilitar a aprovação do projeto de Johnson para o Brexit e garantir que o Reino Unido deixe a União Europeia em 31 de janeiro de 2020.

Em seu discurso, ele disse que “este governo conservador recebeu um novo e poderoso mandato para realizar o Brexit, e não apenas para fazer o Brexit, mas para unir este país e levá-lo adiante”. Segundo o político, a eleição dá a ele a “chance de respeitar a vontade democrática do povo britânico, mudar este país para melhor e liberar o potencial de todo o povo”.

Já o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, afirmou que não voltará a liderar a legenda em nenhuma eleição geral. Ele falou durante um discurso de agradecimento, depois de manter seu posto no Parlamento, ao ganhar a votação no distrito de Islington North, em Londres, com 34.603 votos, bem à frente do segundo colocado, do Partido Liberal Democrata.

