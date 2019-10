O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu nesta quinta-feira (24) aos deputados para apoiar a convocação de eleições antecipadas em 12 de dezembro se quiserem mais tempo para debater o Brexit, que certamente será adiado com o aval da União Europeia (UE). Johnson se viu obrigado há cinco dias a pedir um novo adiamento do Brexit, previsto para o final do mês.