Boris Johson aumenta vantagem para suceder primeira-ministra britânica

O ex-prefeito de Londres e ex-chanceler, Boris Johson, chegou nesta quarta-feira (19) mais perto de se tornar o primeiro ministro do Reino Unido, sucedendo a ex-líder do Partido Conservador e primeira-ministra, Theresa May.

Johson obteve 143 votos dos 313 deputados do Partido Conservador, após somar 126 na votação desta terça (18), eliminando o concorrente e ministro do Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart.

O ex-prefeito de Londres é defensor e ‘garoto propaganda’ do brexit e, desde o anúncio de renúncia da prêmier Theresa May, era cotado como o ‘preferido’ para liderar o partido Conservador.

A quarta e a quinta rodada de votações acontecem nesta quinta (20) com outros três candidatos na disputa: o secretário das Relações Exteriores, Jeremy Hunt; o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove; e o secretário do Interior Sajid Javid. Dois candidatos serão eliminados, e outros dois começarão uma campanha para apresentarem seus programas aos 160 mil membros do partido, que participarão da votação final ainda no mês de julho.

