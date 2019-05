Botsuana, o país com maior número de elefantes do mundo, decidiu liberar a caça a esses animais no seu território, informaram fontes oficiais. A decisão foi antecipada na quarta-feira (22), em comunicado, pelo Ministério de Meio ambiente, Conservação e Turismo de Botsuana e foi adotada depois de extensas consultas com todas as partes envolvidas, segundo o texto.