Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Dois filmes serão exibidos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os apaixonados por cinema poderão contar com uma programação especial que será realizada pelo Boulevard Laçador, em Porto Alegre. O shopping promoverá sessões gratuitas de cinema ao ar livre que acontecerão no gramado do empreendimento.

Serão duas sessões nas quais o público poderá conferir as exibições dubladas dos filmes “Toy Story 4”, no dia 28 de janeiro, e “De repente 30”, no dia 11 de fevereiro. Os longas começam às 20h.

Em caso de chuva, as exibições dos filmes serão transferidas.

