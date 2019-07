O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira (1º), acompanhando o viés de praças acionárias no exterior, após Estados Unidos e China concordarem em retomar discussões, em novo sinal de pausa nas hostilidades comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 0,37%, a 101.339 pontos.

Deixe seu comentário: