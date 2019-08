A Bovespa fechou em alta nesta quarta-feira (28), após iniciar os negócios com fraqueza. O movimento está alinhado com os mercados dos EUA, que se recuperavam após fortes quedas nos últimos dias, na esteira de temores de que as principais economias do mundo possam estar à beira de uma recessão. O Ibovespa encerrou o dia em valorização de 0,94%, aos 98.193 pontos.