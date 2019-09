O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira (11), em meio a um cenário relativamente positivo no exterior, e repercutindo também dados internos do varejo melhores do que o esperado. O Ibovespa subiu 0,40%, a 103.445 pontos. Na véspera, o índice fechou em queda de 0,14%, a 103.031 pontos.

