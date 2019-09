O principal índice da Bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou no azul nesta quarta-feira (25), depois de operar em queda em boa parte do pregão. A alta seguiu o movimento dos mercados norte-americanos, impulsionados por desdobramentos positivos no conflito comercial entre Estados Unidos e China. O Ibovespa terminou o dia em alta de 0,58%, aos 104.480 pontos.