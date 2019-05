O principal indicador da bolsa paulista, a B3, recuou nesta sexta-feira (24), com investidores de olho no cenário político doméstico, enquanto mercados externos operaram em alta diante de uma sinalização positiva por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Ibovespa recuou 0,30%, a 93.627 pontos. Na semana, no entanto, a bolsa acumulou alta de 4,04%.

