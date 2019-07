O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, recuou nesta sexta-feira (12), com os investidores acompanhando o andamento da votação da reforma da Previdência na Câmara e atentos às mudanças ao texto principal. O Ibovespa caiu 1,18%, a 103.905 pontos. Na semana, o índice registrou queda de 0,18%. No ano, no entanto, acumula alta de 18,22%.

