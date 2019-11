O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira, após decisão judicial libertar o ex-presidente Lula algumas horas antes do fim do pregão, segundo a Reuters. O Ibovespa encerrou o dia com perda de 1,78%, a 107.628 pontos. Com o recuo, o índice reverteu o ganho acumulado e terminou a semana em baixa de 0,52%.