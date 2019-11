Brasil derrota a França por 3 a 2 e disputará a final do Mundial Sub-17 contra o México

Com uma virada espetacular, o sonho do Brasil de conquistar o tetracampeonato no Mundial Sub-17 segue mais vivo do que nunca. Na noite de quinta-feira (14), no Bezerrão, em Brasília, os anfitriões viram a França abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas conseguiram virar para 3 a 2 na segunda etapa.

A França abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Kalimuendo-Muinga recebeu passe de Aouchiche e bateu rasteiro. O segundo gol francês saiu aos 12 minutos. Mbuku fez grande jogada individual, entrou na área e chutou na saída de Matheus Donelli.

A reação brasileira veio no segundo tempo. Aos 16 minutos da etapa final, Kaio Jorge completou para o gol após confusão na área. Já aos 30 minutos, Veron aproveitou rebote do goleiro Zinga e deixou tudo igual. A virada brasileira saiu aos 43 minutos. Lázaro recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu forte para garantir o Brasil na final do torneio.

No domingo (17), o título será decidido contra o México, que na outra semifinal despachou a Holanda nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal.