Brasil destaca-se no atletismo nos Jogos Pan-Americanos de Lima

Em mais um dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos, os melhores resultados brasileiros vieram do atletismo, com as pratas de Altobeli Santos da Silva, na prova de 5.000 metros, e de Andressa de Morais, no lançamento de disco. Na prova de 5.000 metros, Altobeli fez uma corrida muito boa para ficar com a segunda colocação.

Já Andressa de Morais viu a conquista do ouro muito de perto ao conseguir lançar o disco a 65m98 de distância, batendo o recorde sul-americano da prova. Mas na última rodada de lançamentos, a cubana Yaimé Pérez Téllez alcançou 66m58 e ficou com o ouro, além de bater o recorde pan-americano. Andressa teve uma última chance de ultrapassar a marca da cubana, mas queimou o lançamento. A outra brasileira na prova, Fernanda Borges, terminou em terceiro ao lançar o disco a 62m23.

Na prova masculina dos 100 metros rasos, dois brasileiros fizeram os melhores tempos das classificatórias. Rodrigo Pereira do Nascimento foi o melhor no geral com o tempo de 10s27, e Paulo André ficou em primeiro em sua bateria após largar muito bem para ficar com o tempo de 10s29. Já nos 100 metros feminino, Vitória Cristina Silva Rosa correu em 11s40, conseguindo o terceiro melhor tempo das classificatórias. Outra prova com brasileiro lutando para alcançar a final foi a dos 400 metros com barreira. Alison Brendom Alves do Santos fez 49s74 para avançar para a decisão.

No tênis de mesa, dois atletas de tênis de mesa alcançaram a classificação para a semifinal de simples e garantiram ao menos o bronze para o Brasil. No feminino, Bruna Takahashi derrotou a norte-americana Lily Zhang por 4 sets a 3 e enfrenta, na final, Adriana Diaz, de Porto Rico. Com esta classificação ela garantiu sua terceira medalha nesta edição do Pan. Ela já havia garantido um bronze nas duplas femininas e outra nas mistas. Já no masculino, Hugo Calderano venceu o mexicano Marcos Madrid por 4 sets a 0 para alcançar as semifinais, que serão disputadas nesta quarta-feira (7). O adversário do brasileiro será o canadense Eugene Wang.

O Brasil também garantiu vaga na final no remo. Na prova da categoria M2x, Lucas Vertheine e Uncas Tales se classificaram na repescagem. A final será nesta quinta (8).

No basquete, o Brasil fez sua estreia no basquete feminino nesta terça. A seleção derrotou o Canadá por 79 a 71. Com este resultado, a equipe brasileira precisa de apenas mais um triunfo para se classificar para a fase semifinal.

